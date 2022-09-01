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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1738,4 В МЕСЯЦ


09:42 02.09.2022

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гродненской области во II квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1738,4 в месяц (во I квартале 2022 года - Br1612,9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1658,7 рубля в месяц, из которых Br1208,6 (72,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 43,2%, на покупку непродовольственных товаров – 32,8%, на оплату услуг – 21,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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