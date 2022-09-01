Для сохранности урожая необходимо строить высокотехнологичные хранилища нового типа. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко во время посещения 1 сентября 2022 года Толочинского консервного завода.

«В стране хватает картофелехранилищ для того, чтобы вместить весь собранный урожай, – отметил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства. – По овощам и части фруктов (таким как яблоки), наш объем производства многократно превосходит объем потребления. Все, что нужно сохранить для себя и внутреннего рынка, хранится. Другой вопрос – качество хранения».

Вопрос сохранности урожая обсуждался на Толочинском консервном заводе, которому необходимо новое картофелехранилище с газовой средой на 20 тыс. т продукции.

«Речь идет о строительстве суперсовременного хранилища для того, чтобы чувствительный к условиям хранения корнеплод мог потом использоваться при производстве картофеля фри, – уточнил премьер-министр. - По условиям есть свои требования, в том числе по влажности и температуре. Проект дорогостоящий, сегодня мы его обсудили и проработали схемы финансирования, поэтому будем обязательно двигаться в этом направлении».