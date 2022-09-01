В Беларуси ждут предложений от студентов по совершенствованию вступительных испытаний в вузы. Об этом во время открытия нового учебного корпуса БГУ заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"В нашей стране делается все для того, чтобы система образования развивалась, крепла и шла в ногу с вызовами современности. С этого дня вступает в силу ряд норм Кодекса об образовании, другие новации, а также начинают действовать новые правила приема. Мы продолжаем совершенствовать эти подходы, а также ждем предложений от студентов по совершенствованию вступительных испытаний в вузы. Думаю, через ректора БГУ мы обобщим и сделаем самую честную и справедливую систему приема в нашей стране", - заявил Игорь Петришенко, которого цитирует Telegram-канал Минобразования.