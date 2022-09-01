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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС


15:37 01.09.2022

Новый учебный корпус открыли 1 сентября в БГУ.

Как сообщает сайт университета, учебный корпус построен при поддержке государственной инвестиционной программы и привлечении финансовых средств вуза. Здесь будет функционировать Центр международного образования и учиться будущие экологи, иностранные обучающиеся филологического и экономического факультетов.

Именно эти два подразделения в БГУ являются лидерами по численности иностранцев. В прошлом году в вузе обучалось более 4600 иностранных граждан. Из них 495 на филологическом факультете и 651 – экономическом.

По словам ректора Андрея Короля, БГУ - лидер в экспорте образовательных услуг в Беларуси. Однако на протяжении последних лет сдерживающим фактором для увеличения оборотов экспорта была нехватка учебных и жилых площадей.

«Этот учебный корпус позволит решить одну из существующих проблем и запланировать более грандиозные цели для дальнейшего развития образовательных услуг», – резюмировал ректор.

Семиэтажный новый учебный корпус высотой 28,94 метров располагается в Минске по адресу ул. Долгобродская, 20. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров, где размещены 20 учебных аудитории, в том числе четыре лекционные и 16 лабораторий, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, административные и хозяйственные помещения, а также медицинский блок, актовый зал, библиотека, столовая на 155 мест и буфет на 32 места. Помещения будут обеспечены доступом в интернет.

Улучшение материально-технической базы является одной из приоритетных задач в БГУ. На данный момент завершается реконструкция второй очереди Главного корпуса, обновлен университетский дворик. Идет капитальный ремонт здания исторического факультета. В 2024 году планируется начало капитального ремонта третьей и четвертой очередей Главного корпуса, постройка физкультурно-оздоровительного комплекса на Курчатова.
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