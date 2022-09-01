Объем внешней торговли товарами Беларуси в январе-июле 2022 года составил $40,5186 млрд.

Как сообщает Национальный правовой портал, по сравнению с январем-июлем предыдущего года он снизился на 6,7%.

Экспорт товаров сократился на 3,5% до $20,3541 млрд, импорт - на 9,7% до $20,1645 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-июле 2022 года составило $189,6 млн (за январь-июль 2021 года отрицательное сальдо было $1254,6 млн).

В июле профицит внешней торговли товарами сложился в сумме $248,8 млн.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ снизились на 19,5% и составили $7,1252 млрд. Поставки в страны СНГ выросли на 8,2% до $13,2289 млрд.

В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $13,2927 млрд, уменьшившись на 2,7%. Из стран вне СНГ импорт в Беларусь сократился на 20,8% до $6,8718 млрд.

Отрицательное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ за январь-июль 2022 года уменьшилось до $63,8 млн. В январе-июле 2021 года отрицательное сальдо составляло $1,4731 млрд.

В торговле со странами вне СНГ в январе-июле 2022 года сформировалось положительное сальдо в размере $253,4 млн (в январе-июле 2021 года положительное сальдо составляло $182,5 млн).