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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


14:08 01.09.2022

ОАО «СветлогорскХимволокно» примет участие в 13-й международной выставке технического текстиля и нетканых материалов Technotextil-2022, которая пройдет 20-22 сентября 2022 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «СветлогорскХимволокно» представит на выставке нетканые материалы, полиэфирные функциональные нити, трикотажные полотна из умных нитей, технический текстиль, полимерную продукцию, термостойкие материалы Арселон, углеродную продукцию и одноразовые перчатки.

Технотекстиль – главная специализированная выставка технического текстиля, оборудования для его обработки, нетканых материалов и готовой продукции из текстиля с «умными» свойствами. В 2021 году в выставке приняли участие 87 компании из 11 стран мира. В 2022 году более сотни компаний представят свои достижения в16 продуктовых категориях.

ОАО «СветлогорскХимволокно» производит полиэфирные функциональные нити (среди которых нити водостойкие, охлаждающие, согревающие и др.), а также трикотажные полотна из нитей с дополнительными свойствами. На предприятии выпускается широкий спектр нетканых материалов для изготовления средств индивидуальной защиты, необходимых как медперсоналу, так и людям в повседневной жизни. Также мы являемся единственным производителем медицинских диагностических и универсальных одноразовых перчаток в Республике Беларусь.
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