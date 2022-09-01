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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОКА НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЬ НОВЫЕ ТОРФОЗАВОДЫ – ГПО «БЕЛТОПГАЗ»
13:20 01.09.2022
Необходимости строить новые торфозаводы в Беларуси пока нет. Об этом заявил заместитель генерального директора ГПО«Белтопгаз» Валерий Ковалев.
«Мы производим порядка 1 млн тонн торфяных брикетов, в то время как наши предприятия способны произвести 1 млн 300 тыс. тонн такой продукции, - рассказал он. - Поэтому есть еще потенциал, и необходимости строить новые предприятия пока нет».
На данный момент приоритетным остается продолжение работ по модернизации торфопроизводств. Валерий Ковалев перечислил перспективные направления использования торфа: в промышленности, цементной отрасли, системе ЖКХ.
«Торф – это самый дешевый вид топлива. В то же время мы должны этот ресурс, и это наше национальное богатство, использовать рачительно и там, где это наиболее эффективно», - добавил он.
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