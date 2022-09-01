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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ НЕЛЕГАЛЬНУЮ СТО В ИВАЦЕВИЧАХ
13:09 01.09.2022
Налоговые органы Брестской области выявили нелегальную станцию технического обслуживания (СТО) в Ивацевичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, безработный житель города Ивацевичи, используя чужие данные, рекламировал в социальных сетях результаты своей работы по покраске, полировке и кузовному ремонту автомобилей. Услуги оказывались в гараже, расположенном во дворе частного дома, и только «проверенным» людям, что не помешало в ходе оперативной проверки провести налоговому органу контрольную закупку.
Установлено, что гражданин на протяжении 2 лет выполнял кузовные, покрасочные и другие работы в отношении 63 автомобилей.
Экономический суд Брестской области привлек нарушителя к административной ответственности по части 2 статьи 13.3 КоАП в виде штрафа в размере 640 рублей с конфискацией 20% незаконно полученного дохода, что не освобождает от уплаты единого налога за каждый месяц осуществления предпринимательской деятельности.
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