Директор Департамента по санации и банкротству Минэкономики Юрий Тараканов 31 августа 2022 года принял участие в заседании отраслевой комиссии по предупреждению экономической несостоятельности подведомственных организаций концерна «Беллегпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, рассмотрены мероприятия по повышению эффективности работы 8 организаций: ОАО «Моготекс», «8 Марта», «Полесье», «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», «Лидская обувная фабрика», «БелКредо», «Гронитекс», «Жлобинская швейная фабрика».

По итогам внесены предложения о необходимости уточнения сроков выполнения отдельных мероприятий с учетом изменившихся экономических условий, а также по более широкому использованию электронных торговых площадок при организации продажи имущества, незадействованного в производственном процессе.

В этот же день директор Департамента по санации и банкротству встретился с депутатом Палаты представителей Национального собрания – членом постоянной Комиссии по экономической политике Светланой Горваль. Они рассмотрели текущие вопросы подготовки проекта Закона «Об урегулировании неплатежеспособности» к рассмотрению в парламенте во втором чтении.

Кроме того, обсуждалась повестка дня предстоящего семинара-совещания в Орше по финансовому оздоровлению предприятий в новых условиях в рамках проекта закона «Об урегулировании неплатежеспособности». В нем планируется участие руководства и депутатов Палаты представителей Национального собрания, руководства Верховного суда, Минэкономики и представителей регионов.