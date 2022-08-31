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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
11:54 01.09.2022
Директор Департамента по санации и банкротству Минэкономики Юрий Тараканов 31 августа 2022 года принял участие в заседании отраслевой комиссии по предупреждению экономической несостоятельности подведомственных организаций концерна «Беллегпром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, рассмотрены мероприятия по повышению эффективности работы 8 организаций: ОАО «Моготекс», «8 Марта», «Полесье», «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», «Лидская обувная фабрика», «БелКредо», «Гронитекс», «Жлобинская швейная фабрика».
По итогам внесены предложения о необходимости уточнения сроков выполнения отдельных мероприятий с учетом изменившихся экономических условий, а также по более широкому использованию электронных торговых площадок при организации продажи имущества, незадействованного в производственном процессе.
В этот же день директор Департамента по санации и банкротству встретился с депутатом Палаты представителей Национального собрания – членом постоянной Комиссии по экономической политике Светланой Горваль. Они рассмотрели текущие вопросы подготовки проекта Закона «Об урегулировании неплатежеспособности» к рассмотрению в парламенте во втором чтении.
Кроме того, обсуждалась повестка дня предстоящего семинара-совещания в Орше по финансовому оздоровлению предприятий в новых условиях в рамках проекта закона «Об урегулировании неплатежеспособности». В нем планируется участие руководства и депутатов Палаты представителей Национального собрания, руководства Верховного суда, Минэкономики и представителей регионов.
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