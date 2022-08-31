Холдинг «Гомсельмаш» продемонстрирует флагманские модели комбайнов гибридной и классической серии на выставке «Агросалон-2022», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме Беларуси, в последние годы холдинг «Гомсельмаш» обновил внешний дизайн выпускаемых в широком ассортименте зерно- и кормоуборочных комбайнов, обеспечил повышение комфортабельности рабочего места комбайнера, внедрение новых узлов и механизмов, и сегодня делает акцент на развитии электронных систем автоуправления, систем картирования урожайности, дистанционного мониторинга и контроля технологических операций.

Показательный пример – прогрессивный по техническому исполнению зерноуборочный комбайн премиум-класса GS2124, наделенный высочайшим потенциалом производительности. Он оснащен 520-сильным двигателем и гибридным МСУ нового поколения HYBRID-FLOW шириной 1700 мм с высокопроизводительным тандемом двух барабанов и двух роторов-соломосепараторов длиной 4,2 м каждый. Модель отличается увеличенной системой очистки площадью 5,8 м², оснащенной мощным 5-секционным вентилятором 5D AIR FAN. Вместительный зерновой бункер объемом 10,5 м³ разгружается со скоростью 100 л/сек.

GS2124 оснащается системой автономного управления COGNITIVE AGRO PILOT, системой видеообзора зон выгрузки зерна, бункера и задней части комбайна CAM VISION, системой удаленного мониторинга параметров работы комбайна в режиме реального времени HARVEST HUB. Кабина повышенной комфортности UNI CАB c отопителем и кондиционером дополняет конструктивные достоинства модели. Внедрены электронные системы автоматического контроля и управления параметрами технологического процесса.

Гибридную серию зерноуборочных комбайнов ГОМСЕЛЬМАШ дополняет новый GH800 с двигателем мощностью 450 л.с., разработанный на основе серийного GS3219. Площадь системы сепарации в этой модели также составляет 4,2 м², а высокопроизводительная система очистки площадью 5 м² оснащена 5-секционным вентилятором 5D AIR FAN. Комфортная эргономичная кабина UNI CАB, комплекс электронных систем контроля и управления параметрами технологического процесса создают условия для продуктивной работы комбайнера без напряжения и усталости. Новинка полностью подготовлена к серийному выпуску с 2023 года.

Использованные решения позволяют выпускаемому серийно GS2124 и новому GH800 эффективно обмолачивать влажное зерно, чисто убирать засоренные поля и при высокой производительности демонстрировать большую скорость уборки. Планируется, что комбайны займут одно из центральных мест объединенной экспозиции холдинга «Гомсельмаш» и АО «Брянсксельмаш» на выставке «Агросалон-2022». При этом GS2124 будет экспонироваться в комплектации с двигателем ЯМЗ, а GH800 – с силовым агрегатом Cummins.

Предприятия-партнеры продемонстрируют и другие последние разработки в зерноуборочном комбайностроении. В их числе – производительная модель GS12A1 в усовершенствованной модификации Delux, которую освоило АО «Брянсксельмаш», взяв за основу белорусский прототип GS12A1 PROFI.

Комбайны оснащены двигателем мощностью 330 л.с., двухбарабанным клавишным МСУ TWIN DRUM-FLOW шириной 1500 мм. Проверенная технология обмолота с основным молотильным барабаном и барабаном-ускорителем большого диаметра (800 и 600 мм), производительные системы сепарации и очистки площадью 6,15 м² и 5 м² определили их эффективность при уборке влажных, засоренных и высокосоломистых хлебов. А внедренные новые решения позволяют новым комбайнам из популярной серии GS12А1 работать с еще большей продуктивностью.

В перечне нововведений – включенные в базовую комплектацию активная система очистки радиатора двигателя с реверсивным вентилятором ARC-SYSTEM, автоматическая централизованная система смазки ALS, система удаления пыли в наклонной камере DUST CONTROL. Наряду с модернизированным соломоизмельчителем OPTI-CUT с 80-ю ножами использован половоразбрасыватель UNI-SPREADER.

GS12A1 Delux оборудован современной комфортной кабиной LUX CAB. Удобное и точное управление параметрами технологического процесса обеспечивается посредством информационной системы управления и контроля HARVEST OFFICE, системы автоматической настойки рабочих органов CROP PRESET. Используется мощное светодиодное рабочее освещение LED VISION. Усиленная наклонная камера оснащена реверсивным механизмом и единым гидроразъемом для подключения адаптеров. Зерновой бункер комбайнов объемом 9,5 м³ комплектуется вибродном STICK CONTROL.

Планируется также, что линейку кормоуборочной техники Гомсельмаш представит модернизированная версия серийного 450-сильного комбайна FS80. Производитель намерен продемонстрировать также самоходную косилку на гусеничном ходу CS150C и 350-сильное мобильное средство MS450 тягового класса 5, которое агрегатируется с большим перечнем адаптеров и рассчитано на самое широкое применение в сельхозпроизводстве. Посетители выставки «Агросалон-2022» смогут оценить и преимущества высокопроизводительного комплекса для мульчирования MS 280F, выпускаемого АО «Брянсксельмаш».