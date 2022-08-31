ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ

11:18 01.09.2022 За январь-июль 2022 года в бюджет Витебской области поступило 2,3 млн рублей налога на игорный бизнес. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).