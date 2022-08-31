По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области во II квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1593 в месяц (в I квартале 2022 г. - Br1494,3)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1517,2 в месяц, из которых Br1128,3 (74,4%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров – 31,1%, на оплату услуг – 25,1%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).