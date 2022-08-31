Госкомвоенпром определил ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» базовой организацией по учету заявок на изготовление запасных частей критического импорта к технологическому оборудованию для организаций республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, организациями-исполнителями определены: ОАО «Минский завод колесных тягачей»; ОАО «Агат – электромеханический завод»; ОАО «Пеленг»; ОАО «Техника связи»; ОАО «140 ремонтный завод»; НП ООО «ОКБ ТСП»; ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

Как пояснило ведомство, базовая организация осуществляет прием и учет заявок на изготовление запасных частей критического импорта к технологическому оборудованию для организаций республики и направляет заявки в организации-исполнители.

В свою очередь организация-исполнитель в недельный срок обеспечивает рассмотрение заявки организации и информирование заявителя и в месячный срок при отсутствии возможностей, но реальности выполнения заявки организации принимает необходимые меры по ее исполнению с привлечением Национальной академии наук Беларуси.