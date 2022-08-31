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ЭКОНОМИКА РБ
ПИЦЦЕРИЯ PAPA JOHN’S УХОДИТ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:44 01.09.2022
Американская пиццерия Papa John’s объявила о закрытии трех оставшихся в Беларуси ресторанов.
Как сообщила компания в Facebook, 31 августа был последний день работы пиццерии на проспекте Победителей, а 1 сентября станет последним рабочим днем для пиццерий на Немиге и ул. Могилевской.
«Успейте потратить бонусные баллы, накопленными в нашей программе лояльности «Папа Бонус», сделав заказ онлайн на сайте или в приложении с доставкой», - говорится в сообщении.
За 5 месяцев компания закрыла в Беларуси не менее 18 пиццерий.
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