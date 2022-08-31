Американская пиццерия Papa John’s объявила о закрытии трех оставшихся в Беларуси ресторанов.

Как сообщила компания в Facebook, 31 августа был последний день работы пиццерии на проспекте Победителей, а 1 сентября станет последним рабочим днем для пиццерий на Немиге и ул. Могилевской.

«Успейте потратить бонусные баллы, накопленными в нашей программе лояльности «Папа Бонус», сделав заказ онлайн на сайте или в приложении с доставкой», - говорится в сообщении.

За 5 месяцев компания закрыла в Беларуси не менее 18 пиццерий.