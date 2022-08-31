Гомельские таможенники пресекли незаконный вывоз предметов фалеристики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, культурные ценности намеревался вывезти из Беларуси гражданин Украины. Следуя пешком через пункт пропуска «Новая Гута», гражданин выбрал «зеленый» коридор, чем подтвердил отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.

При таможенной проверке в багаже у пешехода обнаружено в общей сложности 100 орденов, нагрудных знаков и медалей без удостоверений и иных документов к ним.

Предметы фалеристики направили на экспертизу в Таможенную лабораторию, где экспертом установлено, что 35 объектов исследования относятся к культурным ценностям.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин. Культурные ценности изъяты до решения суда.