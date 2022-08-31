Развитие отечественного алкогольного рынка обсудили 31 августа 2022 года в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.

«С учетом подходов стран-членов ЕАЭС к функционированию алкогольного рынка нам необходимо обеспечить эффективное и устойчивое функционирование национальных производителей, усовершенствовать механизмы оборота алкоголя внутри страны, жестко контролировать безопасность ввозимой продукции. В этой связи все участники рынка должны принять активное участие в разработке страновой стратегии развития национального алкогольного рынка, реализация которой позволит эффективно конкурировать с иностранными производителями алкогольной продукции», - обозначил в ходе встречи с руководителями крупнейших белорусских производителей алкогольной продукции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Участники совещания высказали ряд предложений, которые будут учтены в ходе разработки указанной стратегии.