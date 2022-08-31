На повышение базовой ставки из бюджета будет направлено порядка 59 млн рублей. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты.

Как отмечает ведомство, в 2022 году продолжается поэтапный рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии 2022 г. базовая ставка повышена со 198 до 210 рублей (на 6%).

Как и планировалось ранее, правительством принято решение об очередном этапе повышения базовой ставки.

Так, в соответствии с постановлением Совета министров № 553 от 30 августа 2022 г. установлены следующие размеры базовой ставки: с 1 сентября 2022 г.– 211 рублей; с 1 ноября 2022 г.– 212 рублей.

В результате среднегодовой размер базовой ставки в 2022 г. составит 209,8 рубля (с ростом к прошлому году на 6,9%).

Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в ноябре увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит в среднем около 12 рублей (от 5 до 30 рублей).