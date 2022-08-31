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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ ИЗ БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ ПОРЯДКА 59 МЛН РУБЛЕЙ
09:19 01.09.2022
На повышение базовой ставки из бюджета будет направлено порядка 59 млн рублей. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты.
Как отмечает ведомство, в 2022 году продолжается поэтапный рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии 2022 г. базовая ставка повышена со 198 до 210 рублей (на 6%).
Как и планировалось ранее, правительством принято решение об очередном этапе повышения базовой ставки.
Так, в соответствии с постановлением Совета министров № 553 от 30 августа 2022 г. установлены следующие размеры базовой ставки: с 1 сентября 2022 г.– 211 рублей; с 1 ноября 2022 г.– 212 рублей.
В результате среднегодовой размер базовой ставки в 2022 г. составит 209,8 рубля (с ростом к прошлому году на 6,9%).
Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в ноябре увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит в среднем около 12 рублей (от 5 до 30 рублей).
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