Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик отметил важную роль площадки ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в решении вопросов импортозамещения.

«Сегодня очень важно использовать созданную биржей площадку, находиться на ней и раскрывать ее потенциал. Ведь нельзя всю жизнь идти по протоптанной дороге, не глядя по сторонам на альтернативные возможности и новые, более эффективные пути решения проблем. Мир не стоит на месте – он динамично меняется. Соответственно, необходимо максимально быстро реагировать на эти изменения и учитывать их в своей деятельности», – подчеркнул заместитель премьер-министра Петр Пархомчик в ходе встречи с руководителями предприятий, подведомственных министерствам лесного хозяйства, промышленности, энергетики, архитектуры и строительства, здравоохранения, концернам «Беллесбумпром», «Белгоспищепром», «Белнефтехим» и «Беллегпром».

Как сообщает пресс-служба БУТБ, мероприятие состоялось 31 августа 2002 г. при поддержке министерств экономики, антимонопольного регулирования и торговли, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и было посвящено функционированию и перспективам развития площадки импортозамещения БУТБ.

«Безусловно, импортозамещение – одна из первостепенных задач, стоящих сейчас перед нашей страной, поэтому любые инструменты, которые могут помочь в снижении зависимости от импорта и придать стимул развитию импортозамещающих производств, нужно незамедлительно брать на вооружение и применять. Биржевая площадка как раз и является таким вспомогательным механизмом, который позволяет оперативно находить аналоги импортной продукции и содействует промышленной кооперации между крупными государственными предприятиями и субъектами малого и среднего бизнеса», – отметил вице-премьер.

Он призвал отечественные предприятия активнее погружаться в сферу биржевой торговли, которая открывает действительно широкие возможности как по упрощению закупок необходимого сырья, материалов и комплектующих, так и по выходу на новые рынки сбыта продукции собственного производства.

Со своей стороны председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность провести серию обучающих семинаров во всех регионах страны с целью повышения осведомленности государственных предприятий и частного бизнеса о преимуществах использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности.

«Эффективность биржевой площадки во многом зависит от ее наполняемости заявками на покупку и продажу. То есть, чем выше концентрация спроса и предложения, тем существеннее экономический эффект в виде дополнительной выручки от экспорта и снижения затрат на проведение закупок. Уверен, что с вашей помощью мы сможем сделать нашу торговую платформу универсальным инструментом для решения каждодневных задач: мониторинга цен, реализации или закупки товаров, снижения рисков. В части импортозамещения мы пока еще в начале пути, так давайте пройдем его вместе», – предложил Александр Осмоловский, обращаясь к руководителям и топ-менеджерам отечественных предприятий.