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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДГОТОВКУ ПО НОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НАЧНУТ В СИСТЕМЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
17:51 31.08.2022
С начала нового учебного года в системе профессионального образования Гомельской области начнут подготовку по новым специальностям. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".
"С учетом потребностей социально-экономического комплекса открыта подготовка по квалификациям "стропальщик" и "машинист котельной". В Гомельском автомеханическом колледже впервые в области начнем готовить по специальности "технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управлением" с присвоением квалификации "техник", - рассказал начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.
Система профобразования области включает 28 учреждений профессионально-технического, 23 - среднего специального образования. По итогам прошедшего учебного года за счет областного бюджета подготовили и выпустили свыше 5,5 тыс. молодых рабочих и специалистов. Все они получили направления на работу.
"1 сентября будет зачислено 8467 учащихся. Все бюджетные места закрыты. Конкурс в этом году был как никогда жестким", - отметил начальник главного управления.
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