Участие малого бизнеса в кооперационных цепочках крупных предприятий позволяет заместить импорт отечественной продукцией. Об этом заявил 31 августа 2022 года генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) Петр Арушаньянц в ходе беседы с журналистами перед началом рабочей встречи в Белорусской универсальной товарной бирже по вопросам функционирования площадки «Импортозамещение».

По его словам, кооперационные биржи, которые позволяют вовлечь малый и средний бизнес в кооперационные цепочки крупных производственных предприятий, проводятся по всей стране.

«Они проходят на системной основе еженедельно. Каждый субъект хозяйствования имеет возможность встретиться с крупным предприятием и обсудить возможность получения заказов. Весьма востребован малым и средним бизнесом механизм, который предоставляется Белорусской универсальной товарной биржей – это один из самых активных участников. Существуют и другие инструменты. Хотим отметить, что те малые и средние предприятия, которые находят себе партнеров в рамках кооперационных бирж, могут получить средства по льготным ставкам со стороны Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Банка Развития и других институтов», – отметил гендиректор Фонда, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос о степени вовлеченности малого и среднего бизнеса в импортозамещение, Петр Арушаньянц сообщил, что ежедневно заключаются десятки, если не сотни, таких сделок.

«Данные механизмы позволяют заместить продукцию, которая ранее импортировалась, на товары отечественного производства, в первую очередь малых и средних предприятий. Потенциал страны позволяет в рамках существующего технологического уровня заместить от 4 до 8 миллиардов долларов ежегодно. Речь идет о самом широком круге предприятий – это и промышленные, и строительные и из других сфер деятельности, в том числе медицина, сельское хозяйство, перевозки», – подчеркнул глава БФФПП.