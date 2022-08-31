ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БФФПП ГОВОРЯТ О БОЛЬШОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


16:54 31.08.2022

Участие малого бизнеса в кооперационных цепочках крупных предприятий позволяет заместить импорт отечественной продукцией. Об этом заявил 31 августа 2022 года генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) Петр Арушаньянц в ходе беседы с журналистами перед началом рабочей встречи в Белорусской универсальной товарной бирже по вопросам функционирования площадки «Импортозамещение».

По его словам, кооперационные биржи, которые позволяют вовлечь малый и средний бизнес в кооперационные цепочки крупных производственных предприятий, проводятся по всей стране.

«Они проходят на системной основе еженедельно. Каждый субъект хозяйствования имеет возможность встретиться с крупным предприятием и обсудить возможность получения заказов. Весьма востребован малым и средним бизнесом механизм, который предоставляется Белорусской универсальной товарной биржей – это один из самых активных участников. Существуют и другие инструменты. Хотим отметить, что те малые и средние предприятия, которые находят себе партнеров в рамках кооперационных бирж, могут получить средства по льготным ставкам со стороны Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Банка Развития и других институтов», – отметил гендиректор Фонда, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос о степени вовлеченности малого и среднего бизнеса в импортозамещение, Петр Арушаньянц сообщил, что ежедневно заключаются десятки, если не сотни, таких сделок.

«Данные механизмы позволяют заместить продукцию, которая ранее импортировалась, на товары отечественного производства, в первую очередь малых и средних предприятий. Потенциал страны позволяет в рамках существующего технологического уровня заместить от 4 до 8 миллиардов долларов ежегодно. Речь идет о самом широком круге предприятий – это и промышленные, и строительные и из других сфер деятельности, в том числе медицина, сельское хозяйство, перевозки», – подчеркнул глава БФФПП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
валюта курс
EUR 2.5613
USD 2.5567
RUB 4.2326
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5540 -0.0073
USD 2.5546 -0.0021
RUB 4.2309 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5790
USD 2.5470 2.5550
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0150
EUR/RUB 61.0000 76.8000
USD/RUB 60.5000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте