Комитет государственного контроля Гомельской области 2 сентября 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам своевременной выплаты зарплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.