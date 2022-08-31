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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
15:55 31.08.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 2 сентября 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам своевременной выплаты зарплаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.
Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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