Комитет государственного имущества Витебского облисполкома запланировал на сентябрь 50 аукционов, 11 из которых за одну базовую величину.

Как сообщает сайт Витебского облисполкома, среди производственных площадей инвесторов могут заинтересовать бывшая строительная база Чашникской ПМК-71 в Новолукомле, которая предлагается к продаже на аукционе за 7 базовых величин. Строительная база не используется с 2017 года. В ее состав входят ремонтно-механическая мастерская, столярный цех, четырехэтажное административное здание, склады.

Кроме того, предлагается много неиспользуемых объектов жилищного строительства – на аукцион выставлено шесть бывших жилых домов, причем три из них будут продаваться с понижающим шагом аукциона.

Много объектов предлагается со снижением оценочной стоимости на 80% – производственно-бытовой корпус в Городокском районе, два банно-прачечных комбината, пять бывших отделений почты.

За 8 месяце 2022 года комитет провел 85 результативных аукционов, выручка от которых составила 2,6 млн рублей, что превышает показатели за такой же период прошлого года (75 аукционов на 1,9 млн рублей).