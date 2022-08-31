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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1713,8 В МЕСЯЦ


13:59 31.08.2022

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Брестской области в І квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1713,8 в месяц (в І квартале 2022 г.- Br1612,7).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1628,2 в месяц, из которых Br1171,4 (71,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,4%, на покупку непродовольственных товаров – 34,5%, на оплату услуг – 23,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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