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ЭКОНОМИКА РБ
ДО КОНЦА ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 97% НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО ВОДОЙ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА
13:24 31.08.2022
До конца 2022 года в Гомельской области более 97% населения будет обеспечено водой питьевого качества. Об этом заявил генеральный директор ГО "ЖКХ Гомельской области" Дмитрий Згурский.
«Благодаря в том числе указу № 257, которым вынесены изменения в госинвестпрограмму, в этом году работаем над дополнительным вводом 37 станций обезжелезивания», - сообщил Дмитрий Згурский, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».
На сегодня в регионе введены 10 станций обезжелезивания.
«Еще по одной работы полностью завершены», - рассказал Дмитрий Згурский.
Среди слагаемых хорошего результата по увеличению потребителей воды питьевого качества - переподключение к системам водоснабжения деревни Лесец Калинковичского района к Озаричам и населенных пунктов Хомички и Слобода к Мозырю.
«До конца года планируем подключить Грабск Жлобинского района к Солоному этого же района», - уточнил гендиректор.
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