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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВО ВРЕМЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ В МИНСКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРОБОРОНЫ
12:18 31.08.2022
В рамках проходящей комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска главы администраций районов посетили пункт управления территориальных войск Советского и Центрального района, где им была продемонстрирована система охраны и обороны объекта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалисты ОАО «КБ Радар» продемонстрировали возможности новых разработок предприятия – мобильной системы защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа «Гроза-Z1» и воздушного пеленгатора операторов БПЛА «Гроза-0».
В ходе практического показа специалисты предприятия успешно подавили «БПЛА-нарушитель», зафиксировали местоположение оператора, осуществлявшего управление беспилотником.
Полученная от белорусских оружейников информация позволила сотрудникам органов внутренних дел оперативно принять надлежащие меры по предотвращению возможных угроз на охраняемом объекте.
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