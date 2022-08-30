В рамках проходящей комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска главы администраций районов посетили пункт управления территориальных войск Советского и Центрального района, где им была продемонстрирована система охраны и обороны объекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалисты ОАО «КБ Радар» продемонстрировали возможности новых разработок предприятия – мобильной системы защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа «Гроза-Z1» и воздушного пеленгатора операторов БПЛА «Гроза-0».

В ходе практического показа специалисты предприятия успешно подавили «БПЛА-нарушитель», зафиксировали местоположение оператора, осуществлявшего управление беспилотником.

Полученная от белорусских оружейников информация позволила сотрудникам органов внутренних дел оперативно принять надлежащие меры по предотвращению возможных угроз на охраняемом объекте.