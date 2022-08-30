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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫЯВИЛИ 35 ФАКТОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»
12:10 31.08.2022
Налоговые органы Витебской области в I полугодии 2022 года выявили 71 факт неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 35 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате проверок по фактам выплаты заработной платы «в конверте» доначислено подоходного налога на общую сумму 1230,1 тыс. рублей.
Кроме того, контрольными мероприятиями установлены факты удержания, но не перечисления в бюджет налоговыми агентами подоходного налога на сумму 563,5 тыс. рублей.
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