Налоговые органы Витебской области в I полугодии 2022 года выявили 71 факт неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 35 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате проверок по фактам выплаты заработной платы «в конверте» доначислено подоходного налога на общую сумму 1230,1 тыс. рублей.

Кроме того, контрольными мероприятиями установлены факты удержания, но не перечисления в бюджет налоговыми агентами подоходного налога на сумму 563,5 тыс. рублей.