Прирост газовых сетей в Беларуси за первое полугодие 2022 года составил около 360 км. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, их общая протяженность в стране достигла 66 тысяч км.

На сегодня природный газ подан во все 115 городов и 118 районных центров страны. Газифицировано более 3,5 тыс. сельских населенных пунктов. Голубое топливо используют свыше 10 тыс. коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

«Наша главная задача - обеспечить их бесперебойное безаварийное газоснабжение. Там, где есть необходимость, в экстремальных условиях, подключаются наши аварийные бригады – ежедневно в смену их заступает 150 по всей республике. Они готовы оказать необходимую техническую помощь по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций», - подчеркнул руководитель объединения.