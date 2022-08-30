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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОРА ЧАСТНОГО МЯСОКОМБИНАТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБВИНЯЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ СВЫШЕ 1,8 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
09:53 31.08.2022
Заместитель прокурора Брестской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учредителя и директора частного мясокомбината – ему инкриминировано уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, генеральный директор ООО «М.» с 1 января 2017 года по 30 июня 2021 года с целью уклонения от уплаты налогов организовал поставку без оформления документов мясной продукции в адрес двух российских предприятий из Тимошевска. При этом в ООО документально оформили реализацию мясной продукции по заниженной стоимости в адрес иных предприятий из Смоленска, где, в свою очередь, без получения товара составили сопроводительные документы о якобы имевшей место отгрузке товара по рыночной стоимости в названные организации из Тимошевска.
Подобные действия, выполненные с ведома и согласия гендиректора, повлекли недоплату сумм налогов в бюджет в размере более 1,84 млн рублей.
Уголовное дело находится в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области.
К настоящему времени организованы следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных иных эпизодов незаконной деятельности директора частного мясокомбината и других лиц.
Заместитель прокурора области дал санкцию на применение названной меры пресечения исходя из тяжести и общественной опасности содеянного.
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