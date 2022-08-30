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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, КАК СОБИРАЮТСЯ ФИНАНСИРОВАТЬ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
09:50 31.08.2022
В Минтрансе Беларуси рассказали, как собираются финансировать ремонт и строительство дорог в условиях санкций.
По словам замначальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григория Глазко, объекты, включенные в госпрограмму «Дороги Беларуси», планировалось финансировать за счет бюджета и зарубежных кредитов.
«С учетом санкционной политики в отношении нашего государства выделение кредитных ресурсов временно приостановлено. Приходится прорабатывать разные пути решения вопроса. Смотрим в сторону Востока. Например, по автодороге Р46 Лепель-Полоцк плотно отрабатываем с КНР вопрос привлечения кредитных средств. Также будет рассматриваться вопрос по замещению средств по М3», - отметил Григорий Глазко, которого цитирует Telegram-канал Минтранса.
При этом он признал, что в первую очередь рассчитывать приходится на себя.
«Поэтому правительством на 2022 год дополнительно выделено на дорожное хозяйство 300 млн рублей: 200 пойдут на республиканские дороги и мосты, 100 - на местные», - уточнил чиновник.
Эти средства позволят отремонтировать 250 км республиканских и более 400 км местных дорог.
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