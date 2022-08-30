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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНПРОМЕ БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ
17:53 30.08.2022
Сохраняя и развивая компетенции на промпредприятиях, мы обеспечим перезапуск экономик регионов. Об этом заявил 30 августа 2022 года министр экономики Александр Червяков на встрече с руководством Министерства промышленности.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на площадке Минпрома состоялся «мозговой штурм», в ходе которого оценивались и отбирались перспективные инвестиционные проекты для последующей реализации в регионах.
«Для Беларуси исторически сложилось так, что именно в промышленности наиболее полно воплощен интеллектуальный и инновационный потенциал наших людей. Реализуя проекты в реальном секторе, мы не только выполняем поручение Главы государства по созданию в каждом районе новых предприятий и производств, но и гарантированно обеспечим формирование либо продвижение брендов регионов.
Складывающаяся ситуация открывает возможности по созданию новых производств и предприятий на основе компетенций и потенциала, которые имеются в индустрии малых городов и районов.
Руководствуясь данным подходом, мы детально рассмотрели «сильные стороны» каждой территории: сырьевая база, кадровые резервы и наличие собственных уникальных наработок. Предлагаемые инвестиционные инициативы обеспечивают такую взаимоувязку имеющихся возможностей, которая придаст их развитию наиболее мощный синергетический эффект. Сохраняя и развивая, тем самым, компетенции на промпредприятиях, мы обеспечим перезапуск экономик регионов», – подчеркнул Александр Червяков.
Руководство двух ведомств обсудило возможности реализации каждого производственного инвестиционного проекта и потенциальные препятствия, которые необходимо преодолеть.
Подобные «мозговые штурмы» планируется провести и с другими отраслевыми госорганами.
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