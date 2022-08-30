Организации торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» в первом полугодии 2022 года нарастили внешние поставки и расширили экспортную географию. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал сегодня журналистам генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, за указанный период экспортировано 81 тыс. тонн торфяной продукции на общую сумму торфяной 5,6 млн.

«При этом прирастает карта поставок. Так, в этом году пробная партия торфяной продукции отправлена в Израиль», - отметил он.

Руководитель объединения добавил, что нынешний сезон был успешным для торфяников.

«На сегодня добыто 2,2 млн тонн торфа, добыча продолжается. Для сравнения: в прошлом году объем добычи торфа составил 1,8 млн тонн», - констатировал он.

Потребности внутреннего рынка в торфяной продукции удовлетворяется в полном объеме.

«Эта продукция востребована населением, цементными заводами, промышленными предприятиями, системой ЖКХ», - добавил Алексей Кушнаренко.

Беларусь занимает третье место в мире по объемам добычи торфа. Его запасы оцениваются в 2,4 млрд тонн, из которых для промышленной разработки пригодны 302,1 млн тонн.