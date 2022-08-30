В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 3287,3 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,4 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в январе-июле 2022 г. составил 3024,9 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 2157,4 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 145,6 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.