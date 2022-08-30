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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ ОАО «СПМК-85» ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НА АУКЦИОН С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ НА 20%
16:53 30.08.2022
8 сентября 2022 г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» будет проводиться аукцион по продаже находящихся в собственности Минской области 6500 простых (обыкновенных) акций ОАО «СПМК-85» (28,89% уставного фонда).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, прием биржей заявок на участие в аукционе осуществляется по 2 сентября 2022 г. включительно.
Начальная цена продажи пакета акций снижена на 20% и составляет 141 245 рублей, стартовая цена продажи – 148 330 рублей.
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