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ЭКОНОМИКА РБ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ДО 1 ДЕКАБРЯ
16:21 30.08.2022
Ограничение на посещение пограничной полосы в Гомельской области продлили до 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
По информации Гомельской пограничной группы, для обеспечения пограничной безопасности с 1 сентября по 1 декабря 2022 г. запрещено пребывание физических лиц в пределах пограничной полосы на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
Эти ограничения не распространяются на лиц, которые выполняют трудовые обязанности, участвуют в мероприятиях по охране государственной границы, посещают свои земельные участки на указанных территориях.
Также на этот период приостановлена выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского, Хойникского.
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