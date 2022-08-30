Ограничение на посещение пограничной полосы в Гомельской области продлили до 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

По информации Гомельской пограничной группы, для обеспечения пограничной безопасности с 1 сентября по 1 декабря 2022 г. запрещено пребывание физических лиц в пределах пограничной полосы на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Эти ограничения не распространяются на лиц, которые выполняют трудовые обязанности, участвуют в мероприятиях по охране государственной границы, посещают свои земельные участки на указанных территориях.

Также на этот период приостановлена выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского, Хойникского.