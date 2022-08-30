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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ РУХНУЛ НА 19,2%
15:38 30.08.2022
Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-июле 2022 г. составил 1128,9 млн тонно-километров, или 80,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-июле 2022 г. составил 540,2 млн пассажиро-километров, или 103,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 77,8 млн человек, или 94,3% к январю-июлю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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