Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-июле 2022 г. составил 1128,9 млн тонно-километров, или 80,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-июле 2022 г. составил 540,2 млн пассажиро-километров, или 103,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 77,8 млн человек, или 94,3% к январю-июлю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.