В январе-июле 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 8414,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности – 94,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,4%.