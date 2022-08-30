ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПРОСЕЛ НА 4,4%

13:08 30.08.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июль 2022 года в текущих ценах составил 7927,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 4,4% к уровню января-июля 2021 г.