ЭКОНОМИКА РБ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СТАРТУЕТ СЕНТЯБРЬСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА

12:34 30.08.2022 Сегодня в Национальном детском технопарке стартует сентябрьская образовательная смена. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, первая смена нового учебного года пройдет с 30 августа по 22 сентября 2022 года. Она реализует десять образовательных направлений: «Робототехника»; «Инженерная экология»; «Информационные и компьютерные технологии»; «Биотехнологии»; «Электроника и связь»; «Зелёная химия»; «Информационная безопасность»; «Архитектура и дизайн»; «Энергетика будущего»; «Наноиндустрия и нанотехнологии».