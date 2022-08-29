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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СТАРТУЕТ СЕНТЯБРЬСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА
12:34 30.08.2022
Сегодня в Национальном детском технопарке стартует сентябрьская образовательная смена.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, первая смена нового учебного года пройдет с 30 августа по 22 сентября 2022 года.
Она реализует десять образовательных направлений: «Робототехника»; «Инженерная экология»; «Информационные и компьютерные технологии»; «Биотехнологии»; «Электроника и связь»; «Зелёная химия»; «Информационная безопасность»; «Архитектура и дизайн»; «Энергетика будущего»; «Наноиндустрия и нанотехнологии».
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