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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В СНГ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ - МИНЭНЕРГО
12:29 30.08.2022
Беларусь является одним из лидеров в СНГ по уровню развития цифровых технологий в энергетике. Это отметила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.
По ее словам, приоритетные направления развития информационно-коммуникационных технологий в отрасли определены соответствующими стратегиями на период до 2025 года. Предусмотрена автоматизация основных бизнес-процессов и внедрение ряда автоматизированных систем в области электро-, тепло- и газоснабжения, систем управления распределительными электрическими сетями (Smart Grid), а также систем контроля и учета энергоресурсов.
Планируется продолжить строительство цифровых подстанций, реализацию проектов по предоставлению электронных услуг потребителям, переходу на электронные платежи за потребленные услуги, а также внедрению новых инструментов информационной безопасности.
«В целях координации деятельности организаций отрасли при внедрении и развитии информационно-коммуникационных технологий по названным приоритетным направлениям планируется создание «офисов цифровизации», - отметила Ольга Прудникова. - Для максимального соблюдения принципа «одно окно» в сфере электронных услуг сегодня проводится оптимизация административных процедур с последующей их цифровизацией, что позволит осуществлять электронные услуги на едином портале».
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