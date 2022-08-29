Беларусь является одним из лидеров в СНГ по уровню развития цифровых технологий в энергетике. Это отметила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

По ее словам, приоритетные направления развития информационно-коммуникационных технологий в отрасли определены соответствующими стратегиями на период до 2025 года. Предусмотрена автоматизация основных бизнес-процессов и внедрение ряда автоматизированных систем в области электро-, тепло- и газоснабжения, систем управления распределительными электрическими сетями (Smart Grid), а также систем контроля и учета энергоресурсов.

Планируется продолжить строительство цифровых подстанций, реализацию проектов по предоставлению электронных услуг потребителям, переходу на электронные платежи за потребленные услуги, а также внедрению новых инструментов информационной безопасности.

«В целях координации деятельности организаций отрасли при внедрении и развитии информационно-коммуникационных технологий по названным приоритетным направлениям планируется создание «офисов цифровизации», - отметила Ольга Прудникова. - Для максимального соблюдения принципа «одно окно» в сфере электронных услуг сегодня проводится оптимизация административных процедур с последующей их цифровизацией, что позволит осуществлять электронные услуги на едином портале».