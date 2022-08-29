В январе-июле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1165,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 81,5% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1106,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 81,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 112,8 тыс. тонн, молока – 415,5 тыс. тонн, яиц получено 199 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,2% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 516 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 168,7 тыс. голов. Численность свиней составила 147,4 тыс. голов.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 10,2% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 106,2 тыс. тонн при средней урожайности 30,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 501 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 485,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 8,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,5 центнера.