Количество объявлений о продаже квартир в базе Realt за неделю, с 22 по 29 августа 2022 года, не изменилось.

Как сообщает Realt.by, из размещавшихся на прошлой неделе продавцов снизили цены на свои объекты 4% из них, средний размер скидки составлял от $ 1000 до $3000. В то же время порядка 6% продавцов повысили цены на свои квартиры в среднем от $600 до $2000.

Индекс цен на квартиры в Минске показал рост на 0,5% и составил $1200. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1317 — столько же, сколько и на прошлой неделе.

За последнюю неделю существеннее всего пополнилось количество 4-комнатных квартир (+3%), а также «двушек» — плюс 1%. Количество 1- и 3-комнатных квартир, напротив, сократилось на 0,5% и 1% соответственно.

Среди районов количество наиболее заметно снизилось число объявлений о продаже квартир в Партизанском, Ленинском, Фрунзенском и Октябрьском районах. Выросло — в Московском и Центральном.

В большинстве типов квартир средние цены квадратного метра за последние семь дней показали положительную динамику. Наиболее существенный рост отмечался у 3-комнатных квартир — плюс 1%. Исключением стали 4-комнатные квартиры, которые, напротив, стали дешевле на 1,1%.

Среди районов города средние цены «квадрата» изменились в пределах +/-0,6%. Только в Партизанском районе квартиры стали дешевле в среднем на 1,2%.