За январь-июнь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 3659,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1019,1 млн рублей, или 27,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 6310,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1004,1 млн рублей, или 15,9% от общего объема кредиторской задолженности.