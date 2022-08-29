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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПОСТАВКИ ЗЕРНА В СЧЕТ ЗАКАЗА


10:29 30.08.2022

В Беларуси завершаются поставки зерна в счет заказа.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, из намеченных 811 тысяч тонн продано 719 тысяч, что составляет 89% от плана.

В Минской области план выполнен на 95%, в Брестской области — на 92%, Гродненской — на 91%, Могилевской — на 91%, Витебской — на 85%, Гомельской — на 68%.

План поставок пивоваренного ячменя в счет заказа (100 тысяч тонн) выполнен на 53%.

В Гродненской области план по пивоваренному ячменю выполнен на 77%, в Минской — на 70%, в Гомельской — на 59%, в Брестской области — на 41%, в Могилевской — на 29%, в Витебской — на 27%.

Госзаказ по маслосеменам рапса в размере 85 тысяч тонн реализован на 75%.

В Брестской области план по маслосеменам выполнен на 105%, Гродненской — на 103%, Минской — на 100%, Гомельской — на 96%, Могилевской — на 63%, Витебской — на 42%.
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