|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ВНОВЬ ВЫПЛАТИЛ ПРОЦЕНТЫ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:55 30.08.2022
Министерство финансов сообщило про очередную выплату процентов по еврооблигациям в белорусских рублях.
Согласно информации, очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $46,1 млн в эквиваленте состоялась 29 августа 2022 года.
«В связи с сохранением неблагоприятных внешних условий средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях (платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте) в соответствии с временным порядком исполнения внешних государственных долговых обязательств…», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента – Citibank N.A. London Branch (в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента).
Ранее (24 августа) Минфин выплатил в белорусских рублях $38,6 млн по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031. При этом международные рейтинговые агентства расценивают эти платежи как дефолт.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
Курсы в банках
на 30.08.2022
Конвертация в банках
на 30.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте