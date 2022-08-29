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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ВНОВЬ ВЫПЛАТИЛ ПРОЦЕНТЫ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


09:55 30.08.2022

Министерство финансов сообщило про очередную выплату процентов по еврооблигациям в белорусских рублях.

Согласно информации, очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $46,1 млн в эквиваленте состоялась 29 августа 2022 года.

«В связи с сохранением неблагоприятных внешних условий средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях (платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте) в соответствии с временным порядком исполнения внешних государственных долговых обязательств…», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента – Citibank N.A. London Branch (в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента).

Ранее (24 августа) Минфин выплатил в белорусских рублях $38,6 млн по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031. При этом международные рейтинговые агентства расценивают эти платежи как дефолт.
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