Биржевой товарооборот Беларуси и России за январь-август 2022 г. вырос на 13% и составил $405 млн. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Согласно информации, с начала года на БУТБ аккредитовались 177 новых компаний из России - больше, чем из какой-либо другой страны, представленной на бирже.

Рост показателей обусловлен активизацией взаимодействия с регионами России - как напрямую с представителями деловых кругов, так и при содействии региональных центров поддержки экспорта и торгово-промышленных палат. Это позволило заметно нарастить поставки белорусских товаров в ряд субъектов Российской Федерации, что положительно отразилось на товарообороте двух стран. В частности, биржевой экспорт в Приморский край увеличился на 39%, Калининградскую область - на 24%, Смоленскую область - на 10%, Московскую - на 8%.

В целом в январе-августе продукция белорусского производства экспортировалась в 18 регионов России, 6 из которых ранее не были вовлечены в биржевую торговлю, в частности Ростовская, Волгоградская, Кировская и Белгородская области, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.

Большую роль сыграло и расширение товарной номенклатуры взаимной торговли, в том числе за счет экспортных позиций. Например, в этом году заключены первые биржевые сделки по поставке в Россию кормовых добавок отечественного производства. Помимо этого, высокая положительная динамика зафиксирована по таким группам товаров, как мясо, эндокринно-ферментное сырье, пиломатериалы, кожевенная продукция.