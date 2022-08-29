В январе-июле 2022 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 274,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 141,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 108 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 37,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,7% от общего ввода по области.