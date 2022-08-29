Компания МТС запустила новую услугу «МаниБокс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга позволяет получить 100 рублей на счет абонента в виде электронных денег, которыми можно пополнить баланс, совершить платеж, рассчитаться в магазине или на заправке.

«МаниБокс» доступен только физическим лицам — абонентам МТС. С помощью электронных денег можно оплатить товары и услуги. Максимальная сумма, предоставляемая на условиях отсрочки оплаты — 100 рублей.

Деньги можно потратить на свое усмотрение, в том числе на расходы в сети МТС: пополнение баланса мобильного номера или погашение рассрочки. Кроме того, ими можно совершить платежи в ЕРИП — от коммунальных услуг до уплаты налогов. Также можно рассчитаться в любом магазине, на АЗС или в сети интернет, либо использовать все доступные возможности карты «МТС Деньги» и при этом получать кешбэк.

Подключить «МаниБокс» можно онлайн без посещения офиса. Для этого нужно скачать приложение МТС Деньги, затем в разделе «Услуги» выбрать «Онлайн-кредит», а в открывшемся окне найти «МаниБокс». Система попросит ввести идентификационный (личный) номер паспорта, ознакомиться с правилами и подтвердить согласие через SMS-код. Вся сумма будет сразу доступна на балансе телефона или платежной карты «МТС Деньги».

Пользоваться деньгами можно до 3 месяцев. Автоматическое погашение происходит ежемесячно 20-го числа, начиная со второго месяца. При отсутствии нужной суммы происходит продление на следующий месяц. В любой момент можно самостоятельно погасить задолженность в приложении МТС Деньги.