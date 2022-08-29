|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КУКУРУЗУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ УБИРАТЬ С 1 СЕНТЯБРЯ
16:56 29.08.2022
Кукурузу в Витебской области планируют начать убирать с 1 сентября. Об этом сегодня сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин на встрече с Лукашенко.
По его словам, сдвигать сроки нельзя, потому что дальше ожидаются дожди, а значит, условия для интенсивной уборки будут непростыми.
Председатель облисполкома рассказал, что в хозяйствах ведется работа по реконструкции траншей для закладки силоса, за счет областного бюджета будет оказана поддержка организациям с наиболее высокой культурой животноводства.
Как отметил Александр Субботин, уборочная в Витебской области идет активно, многие хозяйства ее уже завершили, а где-то даже справили местные "Дажынкi".
"Сейчас находимся на стадии переброски техники, чтобы маскимально дорезать те поля в хозяйствах, которые не справляются. Принято решение на уровне области, и мы это сейчас активно контролируем", - добавил председатель Витебского облисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
Курсы в банках
на 29.08.2022
Конвертация в банках
на 29.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте