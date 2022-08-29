Кукурузу в Витебской области планируют начать убирать с 1 сентября. Об этом сегодня сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин на встрече с Лукашенко.

По его словам, сдвигать сроки нельзя, потому что дальше ожидаются дожди, а значит, условия для интенсивной уборки будут непростыми.

Председатель облисполкома рассказал, что в хозяйствах ведется работа по реконструкции траншей для закладки силоса, за счет областного бюджета будет оказана поддержка организациям с наиболее высокой культурой животноводства.

Как отметил Александр Субботин, уборочная в Витебской области идет активно, многие хозяйства ее уже завершили, а где-то даже справили местные "Дажынкi".

"Сейчас находимся на стадии переброски техники, чтобы маскимально дорезать те поля в хозяйствах, которые не справляются. Принято решение на уровне области, и мы это сейчас активно контролируем", - добавил председатель Витебского облисполкома.