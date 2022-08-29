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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОДРОС НА 0,2%


16:08 29.08.2022

В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 3 773,9 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,6 рубля против 15,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе-июле 2022 г. составил 3 358,8 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 2 236,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82,2% к уровню января-июля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 190 млн рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.
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