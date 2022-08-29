ЭКОНОМИКА РБ

В ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКТРАНСА МОЖНО ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

15:01 29.08.2022 В автобусах пригородных маршрутов государственного предприятия «Минсктранс» можно оплатить проезд с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом сообщается на сайте предприятия. Согласно информации, такая возможность появилась с 27 августа 2022 г.