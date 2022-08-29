|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКТРАНСА МОЖНО ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
15:01 29.08.2022
В автобусах пригородных маршрутов государственного предприятия «Минсктранс» можно оплатить проезд с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом сообщается на сайте предприятия.
Согласно информации, такая возможность появилась с 27 августа 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
Курсы в банках
на 29.08.2022
Конвертация в банках
на 29.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте